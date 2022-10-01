شؤون فلسطينية

المطران حنا: نقف إلى جانب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام

المطران حنا: نقف إلى جانب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام
المطران حنا
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس سبسطية الروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، اليوم عن تضامنه وتعاطفه الكامل مع ثلاثين معتقلا إداريا مضربين عن الطعام عن الطعام منذ ثمانية أيام.

وقال المطران حنا إننا "نطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين الإداريين كما ونلتفت إلى كافة أسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال، معبرين عن وقوفنا إلى جانبهم وتمنياتنا بأن ينالوا الحرية التي يستحقونها".

وأضاف إن "قضية الأسرى هي قضيتنا جميعاً اما احبائنا المعتقلين الإداريين المستمرين في إضرابهم عن الطعام منذ أيام، فهم يستحقون منا اأن نكون إلى جانبهم وأن نتبنى قضيتهم وأن ندافع عنهم حتى يُرفع عنهم هذا الظلم الذي يعانون منه".

ووجه المطران حنا كل التحية للأسرى القابعين خلف القضبان، وكل التحية للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام على أمل أن تتحقق مطالبهم العادلة وبأسرع وقت.

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