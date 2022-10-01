دولي

لبنان وإسرائيل تتسلمان المقترح الأميركي لترسيم الحدود البحرية

لبنان وإسرائيل تتسلمان المقترح الأميركي لترسيم الحدود البحرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سلمت السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شاي، اليوم السبت، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، المخطط الأمريكي لترسيم خط الحدود البحري بين إسرائيل ولبنان.

وجاء في بيان القصر الجمهوري في لبنان أن "الرئيس عون تلقى رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بخصوص ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".

واستدعى عون رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي للتشاور حول الموضوع، وفي الساعة الرابعة عصراً سيلقي نصر الله خطاباً في جنوب لبنان، وهو خطاب على ما يبدو سيتطرق فيه إلى الموضوع الحساس.

في المقابل، من المقرر أن تتسلم الحكومة الإسرائيلية اليوم نسخة من المخطط الأميركي، وعليه ستتجمع الحكومة للموافقة على الاتفاقية وبسبب هذا - تستعد المؤسسة الأمنية لاستفزاز محتمل لحزب الله في اللحظة الأخيرة - لزعزعة الاستقرار.

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