شؤون فلسطينية

المرور بغزة توضح لـ"دنيا الوطن" شروط تجميد المخالفات على السائقين

المرور بغزة توضح لـ"دنيا الوطن" شروط تجميد المخالفات على السائقين
توضيحية
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام 
كشف المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة، أنيس عرفات، اليوم السبت، تفاصيل الحملة التسهيلية الجديدة لسائقي المركبات العمومية والخاصة في قطاع غزة. 

وقال عرفات في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه "تقرر تجميد كافه المخالفات السابقة للسائقين بحيث يتم شطبها نهائيًا لكل سائق يلتزم بالقوانين، ولا يعرض نفسه للمخالفة خلال مدة عامين، وفي حال تكرار المخالفة يتم تفعيل هذه المخالفات المجمدة".

وأضاف: "سوف يتم متابعة حركة الدراجات النارية والتكاتك وعربات الجر من دخولهم للشوارع الرئيسية بتجاه عكس اتجاه السير". 

وحول ترتيب كراجات السيارات العمومية، شدد أن هناك حملة ضد المركبات الخاصة والتي تقف داخل تلك الكراجات وتحمل ركاب بمنعها من ذلك، مؤكدًا أن الحملة جاءت إرضاءً لنقابة السائقين ومطالبها بتصويب الحالة المرورية.

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