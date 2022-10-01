مظاهرات في بغداد احياءًا للذكرى الثالثة لحراك تشرين

رام الله - دنيا الوطنتظاهر آلاف العراقيين صباح اليوم السبت، وسط بغداد في الذكرى الثالثة لحراك تشرين الذي يطالب بإنهاء الفساد وسلطة الأحزاب، واندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن التي أغلقت المنافذ المؤدية إلى المنطقة الخضراء الحصينة وسط العاصمة.وأطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين لدى اقترابهم من الكتل الخرسانية في جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.وبالإضافة إلى إنهاء الفساد، يطالب حراك تشرين بوضع حد لسلطة الأحزاب ورفض التدخلات الخارجية.