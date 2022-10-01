شؤون فلسطينية

كشف جوازات مصرية جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

كشف جوازات مصرية جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد، بالإضافة لكشف جوازات مصرية جديد.

وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة، والثامنة من الكشف رقم (2022/33) بالإضافة للحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/38) 

 وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما شددت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

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