مجدلاني: نعمل على تصميم خطط تدخل متكاملة لكبار السن عبر نظام التحويل الاجتماعي الوطني

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن الوزارة تعمل حاليا وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO على إعداد دراسة وطنية بخصوص تفعيل العمل بالمادة (121) في قانون التقاعد العام لعام 2005 والتي توفر مخصصاً اجتماعياً لكبار السن الفقراء والذين لا دخل لهم إضافة لدراسة أخرى حول تحديد وتكلفة رزمة الخدمات المختلفة (صحية ، نفسية، اجتماعية، تأهيلية، اقتصادية) التي يحتاجها قطاع كبار السن في فلسطين.وأكد مجدلاني في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن والذي يصادف الأول من أكتوبر/ تشرين أول على أن توفير الحياة الكريمة لكبار السن واجب وطني مقدس ويحتل أهمية خاصة لدى الحكومة الفلسطينية، وعليه فقد عملت وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير خططها ومراجعة سياساتها وبرامجها من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات الخاصة بكبار السن والتي ستساعد الوزارة من أجل بناء خطة التدخلات والبرامج الخاصة بهم.وأوضح انه من خلال تبني الوزارة لمنهجية إدارة الحالة التي تأتي في اطار التحول من الإغاثة نحو التنمية، ستتعامل مع كافة المسنين على أن يتم تصميم خطط تدخل متكاملة من خلال نظام التحويل الاجتماعي الوطني عبر المراكز التابعة للوزارة أو الشركاء لمساعدتهم بشكل تكاملي ودائم إضافة إلى متابعتهم بشكل مستمر من قبل مدير الحالة.وقال " تقدم الوزارة مساعدات مالية من خلال برنامج التحويلات النقدية CTP لحوالي 64315 من كبار السن الفقراء والمرضى في المحافظات الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي ل 65000 كبير سن ، كما ويقوم 12 مرشد اجتماعي بمتابعة أوضاع كبار السن في المحافظات بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والأهلية.وتابع " توفر الوزارة الرعاية الايوائية المجانية الشاملة ل91 من كبار السن من مختلف المحافظات في مركز بيت الأجداد التابع للوزارة في أريحا إضافة لشراء الخدمة الايوائية ل120 من كبار السن من عدة جمعيات خيرية ".وتنظم الوزارة عبر مديرياتها بالتعاون مع الشركاء عدداً من الفعاليات الترفيهية والاجتماعية والصحية، كما يتابع مرشدو كبار السن 840 نزيل ممن يقيمون في المؤسسات الايوائية من خلال توفير الأدوية والأجهزة الطبية المساندة إضافة لتوفير الرعاية المنزلية ل 97 من كبار السن بالتعاون مع منظمات أهلية وجامعات وكذلك توفير مساعدات طارئة غذائية وصحية ل322 من كبار السن الفقراء والمرضى بالتعاون مع الشركاء وتوفير وجبات غذائية لهم.من جهة أخرى، تعمل الوزارة مع الشركاء على توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والقانوني ، وتنمية قدرات ومهارات الطواقم العاملة مع كبار السن ممن يعملون في مركز بيت الأجداد والمؤسسات الايوائية والمديريات.يذكر أن عدد كبار السن بلغ 296346 فردا ويشكلون ما نسبته (5%) من مجمل عدد السكان في فلسطين، وعلى الرغم من نسبتهم القليلة إلا انهم يعيشون ظروفاً صعبة ويواجهون تحديات متعددة على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي والحقوقي.