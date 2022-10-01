"العمل" بغزة تكشف المعايير المتبعة لاختيار العمال المرشحين

رام الله - دنيا الوطنكشف وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، عن أبرز وأهم الشروط الواجب توفرها في الأسماء التي يتم ترشيحها للعمل في الداخل.وأوضح الغصين أن عملية الترشيح تتم من خلال جمع نقاط للأسماء، وفق معايير محددة تم وضعها من قبل وزارة العمل.وبين أن أهم هذه المعايير هي (عدد الأبناء، العمر، السجل المرمز، شهادة مهنية، عمل الزوجة، امتلاك سيارة) موضحاً أنها موزعة كالتالي: عدد الأولاد أي أن كل ما زادوا تزيد نقاطك، بالإضافة إلى العمر فكل ما كان أصغر تزيد نقاطك".وتابع الغصين: "السجل المرمز إن وجد تزيد نقاطك، كما وأن شهادة مهنية إن وجدت تزيد نقاطك، وكذلك عمل الزوجة إذا لا تعمل تزيد نقاطك، وأخيرًا عندما لا تمتلك سيارة تزيد نقاطك".ولفت إلى أنه لا علاقة لتاريخ التسجيل بأولوية الترشيح، وبالرغم من ذلك معظم المرشحين هم من الذين سجلوا في تشرين ثاني/ نوفمبر 2021، حيث أنه 22 ألف من الـ 23 ألف الذين ترشحوا هم من المسجلين في الرابط في نوفمبر 2021.وشدد وكيل الوزارة أنه لا يتم الأخذ بوضع الحالات الإنسانية بتاتا، وذلك لأن معظم أبناء شعبنا لديهم حالات إنسانية ولا معيارية لها.وقال إن السجل التجاري الحقيقي (غير المرمز) لا يتم التعامل معه لأن صاحبه يعتبر تاجر وليس عامل.وأوضح أن دور وزارته هو ترشيح الأسماء للشؤون المدنية فقط، وكافة الأمور بعدها، لدى الشؤون المدنية من متابعة مع الاحتلال ومعرفة النتائج ومعالجة الرفض الأمني.