غزة: طاقم طبي ينقذ حياة شاب بعملية جراحية نادرة

رام الله - دنيا الوطنتمكن طاقم طبي من قطاع غزة من انقاد حياة شاب في العشرين من عمره، بعد إجراء عملية جراحية، وُصفت "بالنادرة".وتم إغلاق انتفاخ في أحد الشرايين المتفرعة من "الشريان الحرقفي العميق" في الحوض، حيث كان يتسبب في ألام شديدة لمريض في الثانية والعشرين من عمره.وقال الدكتور محمد كلوب استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية، إن حياة المريض كانت محفوفة بالخطر الشديد، نتيجة الوصلات الشريانية والوريدية التي كانت معرضة للانفجار وتهدد حياة المريض.واعتبر كلوب أن هذه من الحالات النادرة جداً، وقد أُجريت هذه العملية، برئاسة دكتور محمد مطر.وأوضح كلوب أن طاقم جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية قد أجرى خلال الأربع سنوات الأخيرة أكثر من ٤٥٠ قسطرة طرفية ناجحة ومنها النادرة والمعقدة.