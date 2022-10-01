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"الداخلية" بغزة تنشر حصيلة عمل معبر إيرز الأسبوع الماضي

"الداخلية" بغزة تنشر حصيلة عمل معبر إيرز الأسبوع الماضي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (25-30 أيلول/ سبتمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون/ إيرز خلال الأسبوع الماضي بلغت 9655 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5491 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9561 مواطناً و631 أجنبياً، و31 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز توزعت بين 5387 مواطناً، و62 أجنبياً، و36 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ست وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل.

يشار أن معبر بيت حانون/ إيرز يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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