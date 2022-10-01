مقتل العشرات.. الإعصار (إيان) يفرض الطوارئ في ولاية فلوريدا

رام الله - دنيا الوطنأوقع الإعصار (إيان) 23 قتيلا ودمر مناطق عدة في ولاية فلوريدا الأميركية، وتسارع تقدّمه باتجاه كارولينا الجنوبية، حيث يتوقّع أن يسبّب رياحًا قوية وسيولًا وأمطارا غزيرة وارتفاعا خطرا في منسوب المياه.أما حصيلة الخسائر المادية فهي تاريخية في فلوريدا، حيث وصل ارتفاع منسوب المياه إلى حدّ غير مسبوق، بحسب رون ديسانتيس حاكم الولاية الواقعة في جنوبي شرقي البلاد.وقد غمرت المياه شوارع ومنازل، وجرفت قوارب كانت راسية إلى داخل المدن. واستعملت السلطات في كيسيمي قرب أورلاندو أمس الجمعة مراكب لإنقاذ سكان محاصرين في منازلهم في المناطق التي غمرتها المياه.وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "الحكومة الفدرالية ستواصل التحرّك من أجل سكان فلوريدا"، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار.