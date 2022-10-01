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شؤون فلسطينية

الخارجية الأردنية: نحذر من الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية بفلسطين

الخارجية الأردنية: نحذر من الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية بفلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير هيثم أبو الفول، من خطر استمرار الممارسات الإسرائيلية المدانة في الأراضي الفلسطينية، وما يصاحبها من استهداف للفلسطينيين، بما فيهم النساء، والأطفال.

وأكد السفير أبو الفول أن تصاعد وتيرة هذه الممارسات ينذر بما هو أسوأ، وخصوصا في ظل تزامنها مع تصاعد دعوات المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك.

كما شدّد على ضرورة وقف الاقتحامات والممارسات الاستفزازية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف دوامة العنف المتصاعد للحفاظ على التهدئة الشاملة.

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