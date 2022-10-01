انقلاب عسكري جديد في بوركينا فاسو

رام الله - دنيا الوطنأعلن عسكريون في بوركينا فاسو، إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.وقال العسكريون في بيان متلفز مساء أمس الجمعة "تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصب رئيس الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" (وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري)، وأن النقيب إبراهيم تراوري صار الرئيس الجديد للمجلس العسكري.كما أعلن العسكريون إغلاق الحدود البرية والجوية بدءا من منتصف الليلة الماضية، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي، كما تم فرض حظر تجول من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجرا. وبرر العسكريون خطوتهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني" في البلاد. وكان داميبا قد تعهد عند توليه السلطة بجعل الأمن أولويته.