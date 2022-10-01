مجلس الأمن يدين قرار الضم وروسيا تستعمل "فيتو"

رام الله - دنيا الوطنعطّلت موسكو إقرار مشروع قرار يدينها لضمها أربع مناطق أوكرانية باستعمال حق النقض (فيتو)، بعدما بدأ مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مداولاته.وفي التفاصيل، دعا مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا، جميع الدول والمنظمات الأخرى إلى عدم الاعتراف بالضمّ، واعتبرته زائفاً، بحسب قناة (العربية).وردت موسكو باستخدام حق النقض ضد القرار، كما رأى مندوبها في المجلس، فاسيلي نيبينزيا، أن الغرب لا يريد تحقيق السلام في أوكرانيا.ورأى أن على الجميع احترام حق شعوب شرق أوكرانيا بتقرير مصيرها، بحسب تعبيرها.وأضاف أن العالم لم يشهد من قبل قرارا في مجلس الأمن يدين أحد أعضائه.بالمقابل، اعتبرت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن الضم الروسي لمناطق أوكرانية خطير جدا.