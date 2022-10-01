جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ومواجهات في جنين

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع اندلاع مواجهات في بلدة سلية الظهر جنوب جنين.واعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين في بيت لحم بينهم طفل، وذلك بعد مداهمة منازلهما في المناطق الشمالية والغربية بالمحافظة.وطالت الاعتقالات الشاب آدم محمد عبد الرحمن درويش (19 عاماً)، والطفل أحمد هاني يوسف دعامسة (13 عاماً)، عقب مداهمة منزلي ذويهما في مخيم عايدة شمال بيت لحم.واعتقلت قوات الاحتلال طلال فايز طلال الدبس، وصامد أحمد حمادة، أثناء تواجهما في مركبة بمنطقة "عقبة حسنة" غرب بيت لحم.وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين من الخليل، وهم إبراهيم عبد الرحمن الرجبي ونعيم الرجبي ومحمود حداد.وأدى المستوطنون الليلة الماضية، رقصات تلمودية ورددوا أغاني عبرية في ساحات المسجد الإبراهيمي، بحجة الاحتفال بعيد رأس السنة العبرية.في غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلية الظهر بجنين، وأعاق جنود الاحتلال تحركات المواطنين على عدة حواجز عسكرية جنوب جنين، واحتجزوا طفلاً من العرقة غرب المدينة.وأطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في جنين، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على شارع جنين- نابلس، وفي محيط بلدة عرابة، وعلى مدخل قرية عنزة، وبلدتي جبع والزاوية، ودققت في هويات الفلسطينيين.وكثف جيش الاحتلال من تواجده العسكري في محيط قرى وبلدات بير الباشا وعرابة ويعبد ومركة والزاويا وجبع، واحتجز الطفل أمير يحيى لساعات أثناء تواجده بأرض عائلته في قرية العرقة.