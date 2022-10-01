مباشر | مظاهرات في العاصمة العراقية بغداد في ذكرى حرام يطالب بإنهاء الفساد وسلطة الأحزاب

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ومواجهات في جنين

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ومواجهات في جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع اندلاع مواجهات في بلدة سلية الظهر جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين في بيت لحم بينهم طفل، وذلك بعد مداهمة منازلهما في المناطق الشمالية والغربية بالمحافظة.

وطالت الاعتقالات الشاب آدم محمد عبد الرحمن درويش (19 عاماً)، والطفل أحمد هاني يوسف دعامسة (13 عاماً)، عقب مداهمة منزلي ذويهما في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال طلال فايز طلال الدبس، وصامد أحمد حمادة، أثناء تواجهما في مركبة بمنطقة "عقبة حسنة" غرب بيت لحم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين من الخليل، وهم إبراهيم عبد الرحمن الرجبي ونعيم الرجبي ومحمود حداد.

وأدى المستوطنون الليلة الماضية، رقصات تلمودية ورددوا أغاني عبرية في ساحات المسجد الإبراهيمي، بحجة الاحتفال بعيد رأس السنة العبرية.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلية الظهر بجنين، وأعاق جنود الاحتلال تحركات المواطنين على عدة حواجز عسكرية جنوب جنين، واحتجزوا طفلاً من العرقة غرب المدينة.

وأطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في جنين، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على شارع جنين- نابلس، وفي محيط بلدة عرابة، وعلى مدخل قرية عنزة، وبلدتي جبع والزاوية، ودققت في هويات الفلسطينيين.

وكثف جيش الاحتلال من تواجده العسكري في محيط قرى وبلدات بير الباشا وعرابة ويعبد ومركة والزاويا وجبع، واحتجز الطفل أمير يحيى لساعات أثناء تواجده بأرض عائلته في قرية العرقة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يصادر عشرات آلاف الشواكل من الضفة

الاحتلال يصادر عشرات آلاف الشواكل من الضفة

غزة: طاقم طبي ينقذ حياة شاب بعملية جراحية نادرة

غزة: طاقم طبي ينقذ حياة شاب بعملية جراحية نادرة

وقعنا &#34;بمصيدة موت&#34;.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل العملية العسكرية في جنين

وقعنا "بمصيدة موت".. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل العملية العسكرية في جنين

&#34;الداخلية&#34; بغزة تنشر حصيلة عمل معبر إيرز الأسبوع الماضي

"الداخلية" بغزة تنشر حصيلة عمل معبر إيرز الأسبوع الماضي

الخارجية الأردنية: نحذر من الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية بفلسطين

الخارجية الأردنية: نحذر من الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية بفلسطين

كم بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي؟

كم بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي؟

طقس فلسطين: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

طقس فلسطين: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

مجدلاني يثمن مواقف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اتجاه القضية الفلسطينية

مجدلاني يثمن مواقف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اتجاه القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: طاقم طبي ينقذ حياة شاب بعملية جراحية نادرة

غزة: طاقم طبي ينقذ حياة شاب بعملية جراحية نادرة

مجدلاني يثمن مواقف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اتجاه القضية الفلسطينية

مجدلاني يثمن مواقف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اتجاه القضية الفلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: أرواح شهداء جنين تأكيد على استمرار المعركة مع الاحتلال

"العربية الفلسطينية": أرواح شهداء جنين تأكيد على استمرار المعركة مع الاحتلال

برئاسة الوزير أبو سيف.. فلسطين تشارك في المؤتمر العالمي لـ (يونسكو) في المكسيك

برئاسة الوزير أبو سيف.. فلسطين تشارك في المؤتمر العالمي لـ (يونسكو) في المكسيك

معايعة تبحث آفاق التعاون مع منظمة (يونسكو)

معايعة تبحث آفاق التعاون مع منظمة (يونسكو)

حزب الشعب يدعو لسرعة معالجة الأزمة في جامعة بيرزيت وفقا لتقاليدها الديمقراطية

حزب الشعب يدعو لسرعة معالجة الأزمة في جامعة بيرزيت وفقا لتقاليدها الديمقراطية

تفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس عباس

تفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس عباس

قيادي بـ (حماس): ما يحدث بالأقصى سابقة خطيرة تتطلب تكثيف الجهد وتواصل الرباط

قيادي بـ (حماس): ما يحدث بالأقصى سابقة خطيرة تتطلب تكثيف الجهد وتواصل الرباط

منوعات

إعلان صادم من محمد رمضان عن بطلة فيلمه الجديد

إعلان صادم من محمد رمضان عن بطلة فيلمه الجديد

وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

شاهد: ميس حمدان ورامي وحيد يعيدان رقصتهما الشهيرة في &#34;عمر وسلمى&#34;

شاهد: ميس حمدان ورامي وحيد يعيدان رقصتهما الشهيرة في "عمر وسلمى"

تصرف غريب من هاندا أرتشيل بعد إعلان إصابة ابنة شقيقتها بمرض &#34;السرطان&#34;

تصرف غريب من هاندا أرتشيل بعد إعلان إصابة ابنة شقيقتها بمرض "السرطان"

شاهد: لحظات من احتفال رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ&#34;41&#34; مع جمهورها

شاهد: لحظات من احتفال رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ"41" مع جمهورها

شاهد: طليق منة عرفة يخرج عن صمته ويكذِّبها ويهاجم والدتها

شاهد: طليق منة عرفة يخرج عن صمته ويكذِّبها ويهاجم والدتها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف سبب رفضها العمل مع محمد رمضان

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف سبب رفضها العمل مع محمد رمضان

شاهد: نانسي عجرم بإطلالة مثيرة تتجاوز آلاف الدولارات

شاهد: نانسي عجرم بإطلالة مثيرة تتجاوز آلاف الدولارات

بعد جورج الراسي.. مصرع فنان شهير في حادث سير مروّع

بعد جورج الراسي.. مصرع فنان شهير في حادث سير مروّع

أشرف زكي يكشف عن مدى صعوبة حالة يسرا بعد وفاة هشام سليم

أشرف زكي يكشف عن مدى صعوبة حالة يسرا بعد وفاة هشام سليم

عربي

الكويت: تغيير بأكثر من 50% وعودة نسائية بانتخابات مجلس الأمة

الكويت: تغيير بأكثر من 50% وعودة نسائية بانتخابات مجلس الأمة

المبعوث الأممي للسودان: يجب ألا يلعب القادة العسكريون أدواراً سياسية في البلاد

المبعوث الأممي للسودان: يجب ألا يلعب القادة العسكريون أدواراً سياسية في البلاد

المعارضة الإسرائيلية تهدد اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

المعارضة الإسرائيلية تهدد اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

في جلسته الأولى.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للدولة خلفاً لعون

في جلسته الأولى.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للدولة خلفاً لعون