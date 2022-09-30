مجدلاني يثمن مواقف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اتجاه القضية الفلسطينية

وتابع د.مجدلاني خلال برقية تهنئة للتحالف الاشتراكي لمناسبة انعقاد مؤتمره الوطني العام الثالث في القاهرة على طريق التجديد الديمقراطي ،اننا في جبهة النضال كحزب اشتراكي ديمقراطي فلسطيني وبما لنا من علاقات وطيدة بحزبكم المناضل وقيادته الشجاعة وعلى رأسها الرفيق الأستاذ مدحت الزاهد الأمين العام للحزب فإننا نأمل لأعمال مؤتمركم الوطني العام النجاح والتوفيق وقد حددتم الأهداف الرئيسية لمؤتمركم والمتمثلة بانتخاب القيادة الجديدة للحزب، ومناقشة سياسات الحزب في المرحلة القادمة.





وقال: اننا على ثقة كبيرة بأن هذا المؤتمر سيشكل محطة مهمة في مسيرة الحزب وترسيخ مكانته العالية بين صفوف الجماهير المصرية والحركة الوطنية والتقدمية واليسارية المصرية.



واختتم نتمنى لمؤتمركم النجاح مجدداً وأن يحظى بجلسات هادئة وراسخة ، للحفاظ على مسيرة وديمومة وعطاء الحزب وتقدمه على كافة المستويات تحقيقاً لإرادته الحرة وبرنامجه السياسي نحو التغيير والتقدم ونهضة الشعب المصري الشقيق.



رام الله - دنيا الوطنثمن الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني مواقف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اتجاه القضية الفلسطينية، المبدئية والثابتة ،ونحن اذ نثمن هذه المواقف الراسخة ودوركم البارز في مواجهة التطبيع مع الكيان الغاصب ودوركم الطليعي في اطار الحركة الوطنية في مصر وجهودكم الحثيثة من أجل تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبناء أسس الحركة الاشتراكية التقدمية في مصر نتطلع لبناء علاقات متطورة ومستدامة بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وبما يخدم حزبينا وشعبينا وعلى كافة المستويات.