"العربية الفلسطينية": أرواح شهداء جنين تأكيد على استمرار المعركة مع الاحتلال





وأضحت أن تكرار هذا المشهد المستفز يوميا لاقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الاقصى يؤكد أن المعركة لا زالت مستمرة مع الاحتلال، وتتطلب إعادة توحيد الصفوف وانهاء الانقــسـام وتهيئة النفس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال عنوانها الدفاع عن القدس ومقدساتها.





وأكدت أن الصمود الأسطوري والنضالي لشعبنا الفلسطيني في القدس أثبت أن شعبنا الفلسطيني قادر على صد ومواجهة كل المخططات والمؤامرات التي يحاول الاحتلال فرضها بالغطرسة والعنجهية الاستعمارية في إصرار على تهويد مدينة القدس الشريف وعزلها عن محيطها العربي وطمس هويتها والتضييق على سكانها، واستمراره في انتهاج سياسة المماطلة والتنكر لحقوق شعبنا الوطنية الثابتة، ويواصل سياسة القتل والاعتقال والهدم والتهجير القسري التي لا يمكن ان تكسر ارادة شعبنا في الدفاع عن مقدساته وثوابته وحقوقه الوطنية وسيواصل نضاله المشروع حتى تحقيقها كاملة دون انتقاص.





ودعت إلى استمرار الـمـقاومة الشعبية كخيار نضالي وشعبي في كافة المناطق الفلسطينية والمحافل الدولية رفضاً لكل اجراءات الاحتلال وسياساته وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا ودعماً لنضاله المشروع حتى نيل حقوقه كاملة.



وتوجهت الجبـهـة، بالتحية إلى شعبنا العظيم في كل مكان، وإلى أرواح شـهـداء جنين والوطن، مؤكدين لهم أن شعبنا الفلسطيني سيبقى على العهد والقسم، في مواصلة النضال وعلى ذات الدرب الذي قضوا شـهـداءنا الأبطال من اجله حتى تحقيق الأهداف الوطنية، كما نتوجه بالتحية إلى أسيراتنا وأسرانا البواسل القابعين خلف قضبان القهر في سجون الاحتلال مؤكدين لهم انه لن يهدأ لنا بال حتى ينعموا بالحرية.



رام الله - دنيا الوطننعت الجبـهـة العربية الفلسطينية شبان مخيم جنين الثلاثة الذين استشهدوا أعقاب اقتحام الاحتلال للمخيم، مؤكدة أن جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا وتزيده إصراراً على مواصلة نضاله حتى تحقيق كامل الأهداف التي آمن بها الشعب الفلسطيني وقضى الشـهداء في سبيلها.وأضافت الجبهة في تصريح صحفي، أن دماء الشـهـداء فتحي حازم، ومحمد ألونة، وأحمد علاونة، التي سالت في مخيم جنين اليوم وسقوط عشرات الجرحى، التي تتزامن مع ذكرى انطلاقة انتفاضة الأقـصى تؤكد أن المعركة مع الاحتلال مستمرة وطويلة وشعبنا الفلسطيني متمسك بتحقيق النصر مهما بلغت التضحيات.وأضافت الجبـهـة أن هذه الجريمة تعيد للأذهان الصورة البشعة واللحظات المستفزة التي قام بها المجرم شارون وقطعان مستوطنيه عندما اقتحم المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، والتي لا زالت تتكرر يوميا بل وتتصاعد في هذه الأيام من قبل مستوطني الاحتلال، في انتهاك سافر لحرمة المقدسات الإسلامية ومحاولات فرض أمر واقع على القدس.