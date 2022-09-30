برئاسة الوزير أبو سيف.. فلسطين تشارك في المؤتمر العالمي لـ (يونسكو) في المكسيك





ويمثل فلسطين وفد برئاسة وزير الثقافة الدكتور عاطف ابو سيف وسفير فلسطين لدى المكسيك محمد سعدات والوكيل المساعد لوزارة الثقافة ماهر أبو ريدة.



ويشارك في المؤتمر 163 وفداً و 131 وزيراً للثقافة من دول العالم. وتخصص وقائع المؤتمر لمناقشة السياسات الثقافية المستقبلية الهادفة إلى تعزيز دور الثقافة في التنمية المستدامة كهدف أساس للسياسات الثقافية التي يجب أن تتبناها الدول

الأعضاء.



وافتتحت جلسات المؤتمر الأولى بكلمة ألقتها السيدة بياترس غوتيريز مولر نيابة عن الرئيس المكسيكي ثم كلمة لوزير ثقافة الدولة المنظمة المكسيك أليخاندر فراوستو غيريرو وكلمة أخرى للسيدة أودري أزولاي المدير العام لـ (يونسكو).



وتستمر أعمال المؤتمر ثلاثة أيام اخرى ويضم جلسات ومحاور مختلفة للنقاش منها ما هو حول تجديد وتعزيز السياسات الثقافية في مواجهة التحديات المعاصرة وما يتعرض له التراث والتنوع الثقافي من أزمات وسبل مواجهتها ومستقبل الاقتصاد الإبداعي الذي يفتح آفاقاً كبيرة أمام دمج الثقافة في عملية التنمية.



رام الله - دنيا الوطنتشارك فلسطين في مؤتمر وزراء الثقافة للدول الأعضاء في (يونسكو) والذي افتتحت أعماله مساء أمس في العاصمة المكسيكية "مكسكوسيتى".