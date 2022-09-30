حزب الشعب يدعو لسرعة معالجة الأزمة في جامعة بيرزيت وفقا لتقاليدها الديمقراطية

رام الله - دنيا الوطندعا حزب الشعب الفلسطيني إلى سرعة معالجة الخلاف القائم بين نقابة العاملين وإدارة جامعة بيرزيت وفقا للتقاليد الديمقراطية المعهودة للجامعة.وأكد حزب الشعب في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، دعمه الواضح لحقوق العاملين في جامعة بيرزيت مشدداَ على ان الحوار المسؤول والمباشر آلية مشروعة للوصول لحلول عادلة، بما يضمن حقوق وواجبات كل مكونات أسرة الجامعة، ويحافظ على استمرار مسيرتها وتقاليدها الديمقراطية.ودعا الحزب مجلس الأمناء وإدارة الجامعة ونقابة العاملين، إلى التعاطي الايجابي مع المبادرات التي تقدم بها المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الوطنية وخريجي جامعة بيرزيت وأولياء الأمور ومع أية جهود أخرى، وفي مقدمتها مبادرة الوساطة المجتمعية من أجل معالجة الأزمة وسرعة عودة الطلبة وانتظام دراستهم.