المطران حنا: نعزي بشهداء جنين ومخيمها والعدوان لن ينال من عزيمة وإرادة شعبنا



وأضاف المطران حنا: أنه عدوان مستمر ومتواصل هدفه تركيع واضعاف الشعب الفلسطيني والنيل من ارادته وثباته وصموده وتشبثه بثوابته ولكن هذه الاعتداءات المستمرة والمتواصلة لن تزيد شعبنا الا اباء وصمودا ورباطا ومعنويات عالية وارادة قوية صلبة.



وتابع: أما الجريمة الكبرى فهي تُرتكب في القدس حيث تُستهدف المقدسات ويُستهدف الانسان الفلسطيني في كافة تفاصيل حياته .

فلسطين كلها تنزف والعدوان يزداد شراسة وفاشية وعدوانية وما هو مطلوب منا كفلسطينيين هو ان نكون اكثر وعيا ووحدة وتشبثا بثوابتنا وحقوقنا التي لا تسقط بالتقادم

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، إن هنالك عدوانا استهدف جنين ومخيمها أدى الى ارتقاء اربعة شهداء وعدد كبير من الجرحى واننا من مدينة القدس المباركة والمقدسة اذ نعرب عن شجبنا واستنكارنا وادانتنا لهذا العدوان الجديد والذي يأتي في سياق اعتداءات مستمرة ومتواصلة فإننا نبعث بتعزيتنا ومواساتنا الى اسر الشهداء متمنين الشفاء للجرحى والمصابين.