قيادي بـ (حماس): ما يحدث بالأقصى سابقة خطيرة تتطلب تكثيف الجهد وتواصل الرباط

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن زيدان، إن ما يحدث اليوم في المسجد الأقصى، سابقة خطيرة تُمارس من قبل الاحتلال ومستوطنيه.وأكد زيدان أن المرابطين في المسجد الأقصى نجحوا في صد عدوان الاحتلال داخل المسجد، والاحتلال يسعى إلى إحراز تقدم في مخططاته التهويدية داخل المسجد.وأضاف: "القدس والمسجد الأقصى هي بوصلة المسلمين، ونحتاج إلى المزيد من تكثيف الجهود والدعم من قبل الشعوب العربية والإسلامية تجاه قضية المسجد الأقصى".وبين النائب زيدان أن "الاحتلال استغل الأنظمة العربية المطبعة لزيادة وتيرة اقتحام المسجد الأقصى"، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني لن ييأس من دفاعه على الأقصى ولجم عدوان الاحتلال الصهيوني".