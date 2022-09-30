إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب (18 عاما) بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الظهر جنوب بلدة بيت أمر شمال الخليل.وأشار الناشط الإعلامي، محمد عوض، إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، في منطة الظهر المحاذية لمستوطنة (كرمي تسور) المقامة عنوة على أراضي المواطنين في البلدة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه اليسرى، والعشرات بالاختناق.