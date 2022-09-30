شاهد: مقتل شاب وإصابة ستة آخرين وإحراق ممتلكات بشجار عائلي شرقي نابلس





وأضاف: بأن الشرطة والأجهزة الأمنية تتوجه للمكان.





وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إحراق ممتلكات خلال الشجار المؤسف الذي وقع في المخيم.















رام الله - دنيا الوطنلقي شاب مصرعه، فيما أصيب ستة آخرون، وأحرقت بعض الممتلكات، في شجار عائلي، شهده مخيم بلاطة، شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن مواطناً (33 عاماً) قتل وأصيب ستة آخرون في شجار عائلي وقع بمخيم بلاطة شرقي نابلس.