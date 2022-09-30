شؤون فلسطينية

رام الله: الإعلان عن أسعار المحروقات والغاز لشهر أكتوبر

رام الله: الإعلان عن أسعار المحروقات والغاز لشهر أكتوبر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الجمعة، أسعار المحروقات والغاز لشهر تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن لتر البنزين 95 سيباع بـ6.22 شيكل، ولتر البنزين 98 بـ6.90 شيكل، ولتر السولار والكاز بـ5.98 شيكل.

وثبتت المالية أسعار الغاز كما كان في الشهر الماضي: أسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بـ70 شيكلا، وأسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ15 شيكلا، وأسطوانة الغاز 5 كلغم 30 شيكلا، وأسطوانة الغاز 48 كلغم 280 شيكلا.

وخلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري، بيع لتر البنزين 95 بـ6.24 شيكل، ولتر البنزين 98 بـ6.92 شيكل، ولتر السولار والكاز بـ6.10 شيكل.



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