عربي

الكويت: تغيير بأكثر من 50% وعودة نسائية بانتخابات مجلس الأمة

الكويت: تغيير بأكثر من 50% وعودة نسائية بانتخابات مجلس الأمة
انتخابات مجلس الأمة الكويت
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، تغيير 54% من تركيبة المجلس السابق، وفق ما أعلن (التلفزيون الكويتي).

وبعد فرز الأصوات المشاركة في العملية الانتخابية، وهي السادس خلال عشر سنوات، أظهرت النتائج انضمام 12 نائباً من نواب المجالس السابقة، وعودة التمثيل النسائي، فضلاً عن انضمام سجينين إلى قائمة النواب الخمسين المنتخبين، وفق إعلام محلي.

وأدلى الكويتيون، أمس الخميس، بأصواتهم لاختيار 50 نائباً لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة.

وسجلت نتائج فرز صناديق الدائرتين الثانية والثالثة عودة النائبتين عالية الخالد (2365 صوتاً) والوزيرة السابقة جنان رمضان بوشهري (4321 صوتاً)، بعد أن غابتا عن مجلس 2020 لأول مرة منذ عام 2008.

كما تصدر نتائج الدائرة الثالثة، رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون بإجمالي 12 ألفاً و246 صوتاً.

أخبار ذات صلة

المبعوث الأممي للسودان: يجب ألا يلعب القادة العسكريون أدواراً سياسية في البلاد

المبعوث الأممي للسودان: يجب ألا يلعب القادة العسكريون أدواراً سياسية في البلاد

المعارضة الإسرائيلية تهدد اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

المعارضة الإسرائيلية تهدد اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

في جلسته الأولى.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للدولة خلفاً لعون

في جلسته الأولى.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للدولة خلفاً لعون

اليمن: قبولنا الهدنة بهذه الطريقة يعدّ قبولاً باستمرار الحرب والحصار

اليمن: قبولنا الهدنة بهذه الطريقة يعدّ قبولاً باستمرار الحرب والحصار

العراق: ارتفاع حصيلة قتلى قصف إيران على إقليم كردستان إلى 13

العراق: ارتفاع حصيلة قتلى قصف إيران على إقليم كردستان إلى 13

مصر تدين الهجوم الإيراني على إقليم كردستان

مصر تدين الهجوم الإيراني على إقليم كردستان

اليمن: المبعوث الأممي يدعو إلى تمديد الهدنة لفترة أطول

اليمن: المبعوث الأممي يدعو إلى تمديد الهدنة لفترة أطول

بإجراءات أمنية مشددة.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان

بإجراءات أمنية مشددة.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرة السياحة تبحث آفاق التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

وزيرة السياحة تبحث آفاق التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

تشييع جثمان الشهيد محمد شحام في مخيم قلنديا

تشييع جثمان الشهيد محمد شحام في مخيم قلنديا

كيف علق الاتحاد الأوروبي على استشهاد الطفل سليمان ريان ؟

كيف علق الاتحاد الأوروبي على استشهاد الطفل سليمان ريان ؟

30 أسيراً إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس

30 أسيراً إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس

الوزير أبو سيف: الاحتلال الإسرائيلي أكبر تهديد للتراث الإنساني في العالم

الوزير أبو سيف: الاحتلال الإسرائيلي أكبر تهديد للتراث الإنساني في العالم

مطالبة للاتحاد الأوروبي بإدانة جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

مطالبة للاتحاد الأوروبي بإدانة جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

كتائب المجاهدين تتبنى إطلاق النار على سيارة مستوطنين بالخليل

كتائب المجاهدين تتبنى إطلاق النار على سيارة مستوطنين بالخليل

صحيفة إسرائيلية: حسين الشيخ سيزور واشنطن لبحث عدة ملفات

صحيفة إسرائيلية: حسين الشيخ سيزور واشنطن لبحث عدة ملفات

منوعات

أشرف زكي يكشف عن مدى صعوبة حالة يسرا بعد وفاة هشام سليم

أشرف زكي يكشف عن مدى صعوبة حالة يسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: المتحول الجنسي بدر خلف يظهر مع رجل عاري على أنه &#34;زوجه&#34;

شاهد: المتحول الجنسي بدر خلف يظهر مع رجل عاري على أنه "زوجه"

شاهد: نادية الجندي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها التي ستتزوج به

شاهد: نادية الجندي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها التي ستتزوج به

بعد محاكمة فكري صادق.. ابنة سعيد صالح&#34; راضية باللي بيحصل لفكري وصعبان عليا&#34;

بعد محاكمة فكري صادق.. ابنة سعيد صالح" راضية باللي بيحصل لفكري وصعبان عليا"

شاهد: مروة راتب تحدث ضجة من جديد بجسمها الغريب

شاهد: مروة راتب تحدث ضجة من جديد بجسمها الغريب

شاهد: محمد رمضان يتجاهل أزماته الأخيرة بالترويج لفيلمه الجديد

شاهد: محمد رمضان يتجاهل أزماته الأخيرة بالترويج لفيلمه الجديد

عادل إمام يخرج عن صمته ويهاجم فكري صادق بسبب سعيد صالح

عادل إمام يخرج عن صمته ويهاجم فكري صادق بسبب سعيد صالح

شاهد: أحلام الشامسي تثير ضجة بتعليقها على آخر إطلالة لها

شاهد: أحلام الشامسي تثير ضجة بتعليقها على آخر إطلالة لها

هيا مرعشلي تحذف جميع صورها التي تجمعها مع زوجها.. هل انفصلا؟

هيا مرعشلي تحذف جميع صورها التي تجمعها مع زوجها.. هل انفصلا؟

شاهد: ياسمين عز تظهر بإطلالة صادمة ولافتة بسبب تداول صور قديمة لها

شاهد: ياسمين عز تظهر بإطلالة صادمة ولافتة بسبب تداول صور قديمة لها

عربي

الكويت: تغيير بأكثر من 50% وعودة نسائية بانتخابات مجلس الأمة

الكويت: تغيير بأكثر من 50% وعودة نسائية بانتخابات مجلس الأمة

المبعوث الأممي للسودان: يجب ألا يلعب القادة العسكريون أدواراً سياسية في البلاد

المبعوث الأممي للسودان: يجب ألا يلعب القادة العسكريون أدواراً سياسية في البلاد

المعارضة الإسرائيلية تهدد اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

المعارضة الإسرائيلية تهدد اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

في جلسته الأولى.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للدولة خلفاً لعون

في جلسته الأولى.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للدولة خلفاً لعون