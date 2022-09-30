الكويت: تغيير بأكثر من 50% وعودة نسائية بانتخابات مجلس الأمة



وأدلى الكويتيون، أمس الخميس، بأصواتهم لاختيار 50 نائباً لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة.



وبعد فرز الأصوات المشاركة في العملية الانتخابية، وهي السادس خلال عشر سنوات، أظهرت النتائج انضمام 12 نائباً من نواب المجالس السابقة، وعودة التمثيل النسائي، فضلاً عن انضمام سجينين إلى قائمة النواب الخمسين المنتخبين، وفق إعلام محلي.