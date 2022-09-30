الكويت: تغيير بأكثر من 50% وعودة نسائية بانتخابات مجلس الأمة
أظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، تغيير 54% من تركيبة المجلس السابق، وفق ما أعلن (التلفزيون الكويتي).
وبعد فرز الأصوات المشاركة في العملية الانتخابية، وهي السادس خلال عشر سنوات، أظهرت النتائج انضمام 12 نائباً من نواب المجالس السابقة، وعودة التمثيل النسائي، فضلاً عن انضمام سجينين إلى قائمة النواب الخمسين المنتخبين، وفق إعلام محلي.
وأدلى الكويتيون، أمس الخميس، بأصواتهم لاختيار 50 نائباً لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة.
وأدلى الكويتيون، أمس الخميس، بأصواتهم لاختيار 50 نائباً لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة.
وسجلت نتائج فرز صناديق الدائرتين الثانية والثالثة عودة النائبتين عالية الخالد (2365 صوتاً) والوزيرة السابقة جنان رمضان بوشهري (4321 صوتاً)، بعد أن غابتا عن مجلس 2020 لأول مرة منذ عام 2008.
كما تصدر نتائج الدائرة الثالثة، رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون بإجمالي 12 ألفاً و246 صوتاً.
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