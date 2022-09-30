المبعوث الأممي للسودان: يجب ألا يلعب القادة العسكريون أدواراً سياسية في البلاد

يأتي ذلك على الرغم من استمرار الأزمة السياسية في السودان.

وجدد في مقال نشر اليوم الجمعة، على موقع البعثة الأممية في السودان، على وجوب ألا يلعب القادة العسكريون أدواراً سياسية في البلاد، وعلى ضرورة ألّا تكون للقادة السياسيين جيوش خاصة، وفق ما نقل موقع قناة (العربية). كما اعتبر أن تعدد المبادرات الوطنية ونقاط التقارب بينها، دليل على إمكانية التوصل إلى حل للأزمة، مؤكداً أن البعثة ستواصل العمل مع شركائها في الآلية الثلاثية والمجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق سياسي مقبول للأغلبية.

وشدد على أن الأمم المتحدة وفريقها في البلاد مستمرون في البقاء غير منحازين لأي طرف لكنه لفت إلى أن هذا الحياد لا يتعلق على الإطلاق بالقيم القانونية والديمقراطية.





وحذر من أن أي إجراء أحادي الجانب من قبل أي جهة، سيعتبر مخالفًا لتطلعات جميع السودانيين في العودة إلى المسار الانتقالي نحو الديمقراطية.



