الخارجية الأميركية: نؤيد إجراء تحقيق شامل وفوري بملابسات وفاة الطفل سليمان

واستشهد الطفل سليمان (٧ سنوات)، أمس الخميس، بعد سقوطه من علو، إثر مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع، قرب بيت لحم.





ووفق ما ذكرت وزارة الصحة عبر حسابها على (فيسبوك)، فإن كافة المحاولات لم تنجح لإنعاش قلبه بعد سقوطه من علو، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع.





وقالت الخارجية الأميركية: "إن الولايات المتحدة حزنت بشدة عندما علمت بوفاة طفل فلسطيني بريء ونؤيد إجراء تحقيق شامل وفوري في الملابسات المحيطة بوفاة الطفل".