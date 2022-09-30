شؤون فلسطينية

الخارجية الأميركية: نؤيد إجراء تحقيق شامل وفوري بملابسات وفاة الطفل سليمان

الخارجية الأميركية: نؤيد إجراء تحقيق شامل وفوري بملابسات وفاة الطفل سليمان
الطفل ريان سليمان
رام الله - دنيا الوطن
علقت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة، على استشهاد الطفل ريان سليمان، بعد مطاردة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقوع، قرب بيت لحم.

واستشهد الطفل سليمان (٧ سنوات)، أمس الخميس، بعد سقوطه من علو، إثر مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع، قرب بيت لحم.

ووفق ما ذكرت وزارة الصحة عبر حسابها على (فيسبوك)، فإن كافة المحاولات لم تنجح لإنعاش قلبه بعد سقوطه من علو، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع.

وقالت الخارجية الأميركية: "إن الولايات المتحدة حزنت بشدة عندما علمت بوفاة طفل فلسطيني بريء ونؤيد إجراء تحقيق شامل وفوري في الملابسات المحيطة بوفاة الطفل".

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن اليوم الجمعة، عن صدمته من استشهاد الطفل سليمان، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية تقوع بمحافظة بيت لحم.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له: "صدمنا المقتل المفجع للطفل ريان سليمان البالغ من العمر 7 سنوات أمس خلال عملية القوات الإسرائيلية في قرية تقوع في الضفة الغربية المحتلة. تعازينا الحارة لعائلته".

وأكد أن "الأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي"، مشددا على أنه "يجب على السلطات الإسرائيلية التحقيق في ملابسات هذا الحادث بشكل سريع وكامل، من أجل تقديم الجناة إلى العدالة".

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين بردود الفعل الدولية التي اعقبت استشهاد الطفل ريان سليمان (7 أعوام)، والتي طالبت دولة الاحتلال بإجراء تحقيق فوري بظروف استشهاده، خاصة مطالبتي الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية.

واعتبرت "الخارجية" في بيان صدر عنها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الجمعة، بأن ردود الفعل الدولية غير كافية مالم ترتبط بضغط حقيقي على دولة الاحتلال لإجبارها على القيام بتحقيقات جدية بمراقبة ومشاركة دوليتين، مشيرةً أنه "بدون مثل هذا الضغط لن يكون هناك تحقيق جدي، خاصة انه كانت هناك مطالبات دولية لمثل هذه التحقيقات لأحداث سابقة تجاهلتها إسرائيل بالكامل، كما هو الحال في قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة".

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