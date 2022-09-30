عاجل

  • قوة خاصة إسرائيلية تعتقل طفلين من مخيم عايدة شمال بيت لحم

شؤون فلسطينية

وزيرة السياحة تبحث آفاق التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

وزيرة السياحة تبحث آفاق التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والاثار، رُلى معايعة رئيس الوكالة اليابانية في فلسطين السيد توشيا أبيه والوفد المرافق له، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار وبحضور ماجد اسحق مدير عام التسويق السياحي في وزارة السياحة والاثار وكاكيروو سان الخبير الياباني في المجال السياحي. 

ورحبت الوزيرة معايعة بأبيه والوفد المرافق له، مؤكدة على متانة العلاقات الفلسطينية اليابانية من خلال تقديم الجانب الياباني الدعم لفلسطين في مختلف المجالات من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، هذا الدعم والذي له الأثر الكبير في تطوير الواقع الفلسطيني على الأرض وفتح افاق جديدة. 

وأكدت معايعة على أهمية المشاريع التي نفذت ما بين وزارة السياحة والاثار والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والتي كان أهمها مشروع تغطية أحد أكبر اللوحات الفسيفسائية بالعالم في قصر هشام الاثري بمدينة اريحا بمساحة 827 متر مربع وتغطية بمساحة 2500 متر مربع.

وأضافت معايعة: نتطلع من الجانب الياباني مزيداً من التعاون والعمل المشترك في سبيل تطوير الواقع السياحي الفلسطيني وسنسخر كافة الامكانيات لتحقيق هذا التعاون. 

وشكر أبيه الوزيرة معايعة على دعمها المتواصل وجهودها في المشاريع المشتركة بين الجانب الياباني والفلسطيني في المجال السياحي ومجال الحفاظ على التراث الثقافي المادي، مؤكداً تطلعه لمزيد من العمل المشترك في القريب العاجل. 

 وبدورة قدم ماجد اسحق مدير عام التسويق السياحي عرضا مصور حول اخر التطورات والإنجازات الخاصة بمشروع الترويج السياحي والممول من قبل الوكالة اليابانية الجايكا ويتم تنفيذه بالشراكة ما بين وزارة السياحة والاثار والجايكا. 

وجرى في اللقاء بحث اليات الترويج السياحي لقصر هشام في المعارض الدولية ومنها المعرض السياحي العالمي في لندن باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي، بالإضافة لتنظيم ورشات عمل سياحية ونشاطات تراثية ثقافية فلسطينية في اليابان بداية العام القادم وتنظيم نشاطات ترويجية للسلك الدبلوماسي في فلسطين ومكاتب السياحة الفلسطينية للتعريف على قصر هشام بحلته الجديدة في منتصف شهر كانون اول القادم.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: ردود الفعل الدولية على استشهاد الطفل ريان غير كافية مالم تقترن بضغط حقيقي

"الخارجية": ردود الفعل الدولية على استشهاد الطفل ريان غير كافية مالم تقترن بضغط حقيقي

قلقيلية: خمس إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

قلقيلية: خمس إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

تشييع جثمان الشهيد محمد شحام في مخيم قلنديا

تشييع جثمان الشهيد محمد شحام في مخيم قلنديا

كيف علق الاتحاد الأوروبي على استشهاد الطفل سليمان ريان ؟

كيف علق الاتحاد الأوروبي على استشهاد الطفل سليمان ريان ؟

تشييع جثمان الشهيد الطفل ريان سليمان في بيت لحم

تشييع جثمان الشهيد الطفل ريان سليمان في بيت لحم

30 أسيراً إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس

30 أسيراً إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس

الوزير أبو سيف: الاحتلال الإسرائيلي أكبر تهديد للتراث الإنساني في العالم

الوزير أبو سيف: الاحتلال الإسرائيلي أكبر تهديد للتراث الإنساني في العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرة السياحة تبحث آفاق التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

وزيرة السياحة تبحث آفاق التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

تشييع جثمان الشهيد محمد شحام في مخيم قلنديا

تشييع جثمان الشهيد محمد شحام في مخيم قلنديا

كيف علق الاتحاد الأوروبي على استشهاد الطفل سليمان ريان ؟

كيف علق الاتحاد الأوروبي على استشهاد الطفل سليمان ريان ؟

30 أسيراً إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس

30 أسيراً إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس

الوزير أبو سيف: الاحتلال الإسرائيلي أكبر تهديد للتراث الإنساني في العالم

الوزير أبو سيف: الاحتلال الإسرائيلي أكبر تهديد للتراث الإنساني في العالم

مطالبة للاتحاد الأوروبي بإدانة جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

مطالبة للاتحاد الأوروبي بإدانة جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

كتائب المجاهدين تتبنى إطلاق النار على سيارة مستوطنين بالخليل

كتائب المجاهدين تتبنى إطلاق النار على سيارة مستوطنين بالخليل

مجدلاني يطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأطفال

مجدلاني يطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأطفال

منوعات

أشرف زكي يكشف عن مدى صعوبة حالة يسرا بعد وفاة هشام سليم

أشرف زكي يكشف عن مدى صعوبة حالة يسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: المتحول الجنسي بدر خلف يظهر مع رجل عاري على أنه &#34;زوجه&#34;

شاهد: المتحول الجنسي بدر خلف يظهر مع رجل عاري على أنه "زوجه"

شاهد: نادية الجندي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها التي ستتزوج به

شاهد: نادية الجندي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها التي ستتزوج به

بعد محاكمة فكري صادق.. ابنة سعيد صالح&#34; راضية باللي بيحصل لفكري وصعبان عليا&#34;

بعد محاكمة فكري صادق.. ابنة سعيد صالح" راضية باللي بيحصل لفكري وصعبان عليا"

شاهد: مروة راتب تحدث ضجة من جديد بجسمها الغريب

شاهد: مروة راتب تحدث ضجة من جديد بجسمها الغريب

شاهد: محمد رمضان يتجاهل أزماته الأخيرة بالترويج لفيلمه الجديد

شاهد: محمد رمضان يتجاهل أزماته الأخيرة بالترويج لفيلمه الجديد

عادل إمام يخرج عن صمته ويهاجم فكري صادق بسبب سعيد صالح

عادل إمام يخرج عن صمته ويهاجم فكري صادق بسبب سعيد صالح

شاهد: أحلام الشامسي تثير ضجة بتعليقها على آخر إطلالة لها

شاهد: أحلام الشامسي تثير ضجة بتعليقها على آخر إطلالة لها

هيا مرعشلي تحذف جميع صورها التي تجمعها مع زوجها.. هل انفصلا؟

هيا مرعشلي تحذف جميع صورها التي تجمعها مع زوجها.. هل انفصلا؟

شاهد: ياسمين عز تظهر بإطلالة صادمة ولافتة بسبب تداول صور قديمة لها

شاهد: ياسمين عز تظهر بإطلالة صادمة ولافتة بسبب تداول صور قديمة لها

عربي

المعارضة الإسرائيلية تهدد اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

المعارضة الإسرائيلية تهدد اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

في جلسته الأولى.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للدولة خلفاً لعون

في جلسته الأولى.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للدولة خلفاً لعون

اليمن: قبولنا الهدنة بهذه الطريقة يعدّ قبولاً باستمرار الحرب والحصار

اليمن: قبولنا الهدنة بهذه الطريقة يعدّ قبولاً باستمرار الحرب والحصار

العراق: ارتفاع حصيلة قتلى قصف إيران على إقليم كردستان إلى 13

العراق: ارتفاع حصيلة قتلى قصف إيران على إقليم كردستان إلى 13