وزيرة السياحة تبحث آفاق التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
استقبلت وزيرة السياحة والاثار، رُلى معايعة رئيس الوكالة اليابانية في فلسطين السيد توشيا أبيه والوفد المرافق له، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار وبحضور ماجد اسحق مدير عام التسويق السياحي في وزارة السياحة والاثار وكاكيروو سان الخبير الياباني في المجال السياحي.
ورحبت الوزيرة معايعة بأبيه والوفد المرافق له، مؤكدة على متانة العلاقات الفلسطينية اليابانية من خلال تقديم الجانب الياباني الدعم لفلسطين في مختلف المجالات من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، هذا الدعم والذي له الأثر الكبير في تطوير الواقع الفلسطيني على الأرض وفتح افاق جديدة.
وأكدت معايعة على أهمية المشاريع التي نفذت ما بين وزارة السياحة والاثار والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والتي كان أهمها مشروع تغطية أحد أكبر اللوحات الفسيفسائية بالعالم في قصر هشام الاثري بمدينة اريحا بمساحة 827 متر مربع وتغطية بمساحة 2500 متر مربع.
وأضافت معايعة: نتطلع من الجانب الياباني مزيداً من التعاون والعمل المشترك في سبيل تطوير الواقع السياحي الفلسطيني وسنسخر كافة الامكانيات لتحقيق هذا التعاون.
وشكر أبيه الوزيرة معايعة على دعمها المتواصل وجهودها في المشاريع المشتركة بين الجانب الياباني والفلسطيني في المجال السياحي ومجال الحفاظ على التراث الثقافي المادي، مؤكداً تطلعه لمزيد من العمل المشترك في القريب العاجل.
وبدورة قدم ماجد اسحق مدير عام التسويق السياحي عرضا مصور حول اخر التطورات والإنجازات الخاصة بمشروع الترويج السياحي والممول من قبل الوكالة اليابانية الجايكا ويتم تنفيذه بالشراكة ما بين وزارة السياحة والاثار والجايكا.
وجرى في اللقاء بحث اليات الترويج السياحي لقصر هشام في المعارض الدولية ومنها المعرض السياحي العالمي في لندن باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي، بالإضافة لتنظيم ورشات عمل سياحية ونشاطات تراثية ثقافية فلسطينية في اليابان بداية العام القادم وتنظيم نشاطات ترويجية للسلك الدبلوماسي في فلسطين ومكاتب السياحة الفلسطينية للتعريف على قصر هشام بحلته الجديدة في منتصف شهر كانون اول القادم.
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