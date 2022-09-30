وزيرة السياحة تبحث آفاق التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

وأضافت معايعة: نتطلع من الجانب الياباني مزيداً من التعاون والعمل المشترك في سبيل تطوير الواقع السياحي الفلسطيني وسنسخر كافة الامكانيات لتحقيق هذا التعاون.





وبدورة قدم ماجد اسحق مدير عام التسويق السياحي عرضا مصور حول اخر التطورات والإنجازات الخاصة بمشروع الترويج السياحي والممول من قبل الوكالة اليابانية الجايكا ويتم تنفيذه بالشراكة ما بين وزارة السياحة والاثار والجايكا.





وجرى في اللقاء بحث اليات الترويج السياحي لقصر هشام في المعارض الدولية ومنها المعرض السياحي العالمي في لندن باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي، بالإضافة لتنظيم ورشات عمل سياحية ونشاطات تراثية ثقافية فلسطينية في اليابان بداية العام القادم وتنظيم نشاطات ترويجية للسلك الدبلوماسي في فلسطين ومكاتب السياحة الفلسطينية للتعريف على قصر هشام بحلته الجديدة في منتصف شهر كانون اول القادم.



وشكر أبيه الوزيرة معايعة على دعمها المتواصل وجهودها في المشاريع المشتركة بين الجانب الياباني والفلسطيني في المجال السياحي ومجال الحفاظ على التراث الثقافي المادي، مؤكداً تطلعه لمزيد من العمل المشترك في القريب العاجل.