روسيا "ستدفع ثمناً باهظاً".. واشنطن ترد على بوتين بفرض عقوبات جديدة

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن روسيا ستدفع ثمناً باهظاً وفورياً.



وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن عقوبات جديدة على روسيا، بعد ضمها أربع مناطق أوكرانية.



وتشمل العقوبات مسؤولين سياسيين وقادة عسكريين في روسيا وبيلاروسيا، بالإضافة إلى محافظ المصرف المركزي الروسي ونائبه وأقارب أعضاء بمجلس الأمن القومي الروسي.



وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن روسيا تنتهك القانون الدولي وتتجاوز ميثاق الأمم المتحدة وتظهر ازدراءها للدول المسالمة في كل مكان.



وأضاف: أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا، حتى تستعيد سيطرتها على الأراضي التي ضمتها روسيا.







من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إن واشنطن ترفض بشكل قاطع الاستفتاءات الزائفة ومحاولة روسيا الاحتيالية تغيير الحدود الأوكرانية المعترف بها دولياً.





وأضاف: "سنحاسب ومعنا دول مجموعة السبع أي كيان أو فرد أو دولة تقدم دعما سياسيا أو اقتصاديا للخطوات الروسية".

رام الله - دنيا الوطن