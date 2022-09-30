إسرائيل تعلن موقفها من ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن تل أبيب تدعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.وأضافت: "لن نعترف بضم المقاطعات الأربع من قبل روسيا، كررنا هذا الموقف الواضح عدة مرات، بما في ذلك في الأيام الأخيرة وحتى الآن"وأعلن بوتين اليوم الجمعة، عن ضم أربع مناطق أوكرانية، هي خيرسون، دونيتسك، لوغانسك وزاباروجيا.وقال بوتين في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، إن بلاده ستدافع عن "أراضيها الجديدة" بكل الوسائل المتاحة لها.