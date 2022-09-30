أول إجراء من زيلينسكي بعد إعلان بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية
تقدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بطلب رسمي، للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضم أربعة أقاليم أوكرانية.
وقال زيلينسكي: إن "أوكرانيا عملت على توثيق علاقاتها بـ (الناتو) وبدأنا إجراءات للانضمام إلى الحلف على غرار السويد وفنلندا".
وأضاف: أن "كييف لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيساً لها".
وأعلن بوتين اليوم الجمعة، عن ضم أربع مناطق أوكرانية، هي خيرسون، دونيتسك، لوغانسك وزاباروجيا.
وقال بوتين في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، إن بلاده ستدافع عن "أراضيها الجديدة" بكل الوسائل المتاحة لها.
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