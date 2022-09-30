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قلقيلية: خمس إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

قلقيلية: خمس إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنان جراء وقوعهما، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وانطلق المئات من أبناء القرية والمتضامنون الأجانب في مسيرة جابت شوارع القرية، تنديدا بالجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وأسفرت عن ارتقاء 4 شهداء، وإصابة أكثر من 44 آخرين، مرددين الشعارات الوطنية الداعية للتصدي للعدوان الإسرائيلي.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة 5 منهم، واثنين آخرين بعد وقوعهما خلال ملاحقة الجنود لهما، مضيفا أن جميعهم عولجوا ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

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