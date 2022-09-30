إسرائيل توجه تحذيراً عاجلاً لجنودها حاملي الجنسية الروسية المتواجدين في روسيا

نقل الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد من موقع (والا)، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الجيش الإسرائيلي أوعز لجميع الجنود الحاملين للجنسية الروسية الموجودين في روسيا، بـ "العودة فوراً إلى إسرائيل".





كما يتضمن الايعاز حظراً على جنود الجيش الإسرائيلي الذين يحملون الجنسية الروسية من السفر إلى روسيا.





وكان (القناة 13) الإسرائيلية نقلت تحذير وزارة الخارجية الإسرائيلية، من تجنيد إسرائيليين، يحملون الجنسية الروسية متواجدين هناك، في الجيش الروسي.









رام الله - دنيا الوطن