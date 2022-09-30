أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على إعلان روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية
قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن "وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها غير قابلة للتفاوض".
وأضاف في بيان له بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضم أربع مناطق أوكرانية، بأن "ضم روسيا المعلن للأراضي الأوكرانية انتهاك جسيم للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".
من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية، إن "القرم وخيرسون وزابوروجيا ودونيتسك ولوغانسك أراض أوكرانية ولن نعترف أبدا بضمها إلى روسيا".
وأضافت بأن "أوكرانيا لها الحق باستعادة السيطرة على الأراضي التي ضمتها روسيا".
وأعلن بوتين اليوم الجمعة، عن ضم أربع مناطق أوكرانية، هي خيرسون، دونيتسك، لوغانسك وزاباروجيا.
وقال بوتين في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، إن بلاده ستدافع عن "أراضيها الجديدة" بكل الوسائل المتاحة لها.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد تعهد الخميس بـ"رد قوي" على إجراءات الضم ودعا مسؤولي الدفاع والأمن لاجتماع طارئ الجمعة سيشهد اتخاذ "قرارات جوهرية".
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