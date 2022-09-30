أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على إعلان روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية

وأعلن بوتين اليوم الجمعة، عن ضم أربع مناطق أوكرانية، هي خيرسون، دونيتسك، لوغانسك وزاباروجيا.





وقال بوتين في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، إن بلاده ستدافع عن "أراضيها الجديدة" بكل الوسائل المتاحة لها.





وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد تعهد الخميس بـ"رد قوي" على إجراءات الضم ودعا مسؤولي الدفاع والأمن لاجتماع طارئ الجمعة سيشهد اتخاذ "قرارات جوهرية".

وأضافت بأن "أوكرانيا لها الحق باستعادة السيطرة على الأراضي التي ضمتها روسيا".