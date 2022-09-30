شؤون فلسطينية

الوزير أبو سيف: الاحتلال الإسرائيلي أكبر تهديد للتراث الإنساني في العالم

الوزير أبو سيف: الاحتلال الإسرائيلي أكبر تهديد للتراث الإنساني في العالم
الوزير أبو سيف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف إن أكبر تهديد يواجه التراث والآثار في فلسطين هو الاحتلال وعمليات السرقة التي يقوم بها وإن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التدخل لوقف ذلك يساهم في ضياع جزء هام من تراث البشرية.

جلاء ذلك خلال كلمة فلسطين التي ألقاها أبو سيف خلال مؤتمر وزراء ثقافة لدول الأعضاء في اليونسكو الذي افتتحت أعماله مساء أول أمس في العاصمة المكسيكية "مكسكو سيتى" حيث يمثل فلسطين في وفد ضم غلى جانبه سفير فلسطين لدى المكسيك محمد سعدات والوكيل المساعد لوزارة الثقافة ماهر أبو ريدة. 

وأضاف أبو سيف "إسرائيل التي تحتل بلادنا هي أكبر لص آثار في التاريخ. إنها تسرق تراثنا وآثارنا وموجوداتنا التاريخية. لقد شهد العالم بعض حالات التي قامت فيها القوى الاستعمارية بسرقة آثار المستعمرات لكنه لم يشهد حالة يقوم فيها اللص بسرقة حكايات وسرديات وتاريخ البلاد كما هو الحال فيما تقوم به إسرائيل بحقنا. الاحتلال يسرق آثارنا وتراثنا وتاريخنا ويزور الحقائق ويجري تعديلات على الموجودات الأثرية حتى يعزز سرقته للتاريخ."

وذكّر أبوسيف نظرائه في العالم أنه قبل أسابيع وخلال عدوانها على مدينة نابلس التاريخية قامت قوات الاحتلال بتدمير عشرات البيوت القديمة كذلك تفعل في الخليل فهي لا تسرق فقط الأماكن المقدسة لنا وتزور تاريخها بل وترحمنا من ممارسة عبادتنا فيها.

كما تقوم الطائرات والبوارج الإسرائيلية وخلال كل عدوان على غزة بتدمير ممتلكاتنا الثقافية ومواقعنا الأثرية، فلا أحد يهتم لهذه الجرائم ضد التراث الإنساني.

واستطرد أبو سيف قائلاً "فيما نناضل كمجتمع دولي ضد الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لا نفعل شيئاً لمحاربة إرهاب وسرقة الدولة المنظم للآثار والممتلكات الثقافية التي تقوم به إسرائيل".

وأضاف "إن حماية تراثنا ومحاولة جعله جزءاً من عجلة التنمية ومصدراً للكسب والدخل هي مهمة نسعى من اجل تحقيقها كما ندرك أنه من خلال الثقافة يمكن لنا أن نتخلص من الاحتلال من خلال تعزيز صمود المواطنين وتعزيز روابطهم وهويتهم الوطنية".

وتابع "إننا في فلسطين نناضل على أكثر من جبهة من أجل الحفاظ على تراثنا المادي وغير المادي وندرك ما يمكن للثقافة أن تقوم به كوسيلة لتعزيز صمود المواطنين وحفظ هويتهم القومية".

وختم بالتذكير أن "الاحتلال الإسرائيلي هو أكبر خطر على التراث الإنساني، إذا أردتم حقاً حماية هذا التراث الغني في الأرض المقدسة فعليكم أن تتخذوا مواقف فعلية ضد الاحتلال، هذه ليست مقولة سياسية بل ثقافية وإنسانية بامتياز، ومع ذلك فإن كل جهود دولة فلسطين تواجه تحيداً واحداً هو الاحتلال الإسرائيلي، مع صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك ضد هذا الاحتلال وعدم مقدرته على حماية التراث الإنساني في فلسطين فإن ثقافتنا الكونية ستظل في خطر".

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