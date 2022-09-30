شؤون فلسطينية

مطالبة للاتحاد الأوروبي بإدانة جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

مطالبة للاتحاد الأوروبي بإدانة جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إدانة جريمتَي السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد خلال اجتماع "مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل" (مجلس الشراكة) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وقال عمر شاكر، مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش "على المسؤولين الأوروبيين أن يعلموا أنهم سيصافحون ممثلين عن حكومة ترتكب جرائم ضد الإنسانية، وتُجرّم منظمات بارزة في المجتمع المدني تتحدى هذه الانتهاكات. التظاهر بأن الأمور طبيعية بشأن إسرائيل وسط القمع المتصاعد هو رسالة مفادها أن إدانة الاتحاد الأوروبي بالكاد تساوي الورق الذي كُتبت عليه".
يشار مجلس الشراكة هو منتدى يهدف إلى تيسير الحوار السياسي وتعزيز التعاون مع إسرائيل، وعُقد آخر اجتماع للمجلس في العام 2012 ثم عُلّقت الاجتماعات بعد اعتراض السلطات الإسرائيلية على موقف الاتحاد بشأن مستوطنات الضفة الغربية.

ويأتي الاجتماع أيضا بعد أسابيع فقط من مداهمة السلطات الإسرائيلية مكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة وإصدارها أوامر بإغلاق هذه المنظمات؛ بعضها يتلقى تمويلا من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. أغلقت السلطات الإسرائيلية المنظمات الحقوقية الفلسطينية رغم تصريحات الاتحاد وعدد من دوله الأعضاء رفضت المزاعم ضد المنظمات.

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