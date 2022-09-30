صحيفة إسرائيلية: حسين الشيخ سيزور واشنطن لبحث عدة ملفات

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء مفاوضات مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن.وقالت صحيفة (هآرتس) إن : "زيارة الشيخ إلى واشنطن، ستشمل عقد اجتماعات مع مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جاك سوليفان، ووزير الخارجية الأمريكيّ، أنتوني بلينكن".وأشارت إلى أنّ الشيخ سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين، التصعيد الحالي الذي تشهده الضفة الغربية، في ظلّ اعتداءات الاحتلال المتواصلة، مُوضحةً أنّ زيارة الشيخ غير مرتبطة بشكلٍ مباشرٍ بالتصعيد الأمني الحالي في الضفة.وتابعت: "الزيارة ستشمل محاولة للدفع بتنفيذ تسهيلات لصالح الفلسطينيين، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على حد سواء، والتي قد تشمل تقديم مساعدات اقتصادية وأمنية للسلطة الفلسطينية".ولفتت الصحيفة، إلى أنّ زيارة الشيخ إلى واشنطن تقررت بعد فترة قصيرة من زيارة بايدن إلى بيت لحم، في شهر يوليو الماضي، مُبيّنةً أنّ هذه الزيارة هي أول زيارة رسمية لمسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة منذ عام 2017.