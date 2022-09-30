شؤون فلسطينية

مجدلاني يطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأطفال

مجدلاني يطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأطفال
مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين من قتل وملاحقة وترويع وتعمد إصابتهم، تعد جرائم حرب لا يمكن السكوت عليها، بل وتتطلب مساءلة ومحاسبة الاحتلال، كما أنها تتطلب تدخلا دوليا لتوفير الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين عموما.

وأدان مجدلاني بشدة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس بحق الطفل ريان سليمان (7 سنوات) في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وقال "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تصر على المضي بذات السياسة من عمليات القتل المتعمد للأطفال الفلسطينيين، والإعدامات الميدانية المتكررة بحق أبناء شعبنا، بما يتناقض مع الشرعية والقوانين الدولية الإنسانية".

ودعا مجدلاني المجتمع الدولي ومؤسساته، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش حكومة الاحتلال وانتهاكاتها المتواصلة بحق كل ما هو فلسطيني.

وأكد ضرورة وقف الغطرسة الإسرائيلية وعمليات القتل اليومية والانتهاكات المستمرة لحقوق شعبنا، والاستخفاف بالشرعية الدولية، مشددا على ضرورة إعادة تفعيل الحملة الدولية الضاغطة لوصم جيش الاحتلال ووضعه على قائمة العار.

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