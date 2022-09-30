جبهة التحرير الفلسطينية تدعو لرص الصفوف في مواجهة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعت جبهة التحرير الفلسطينية أبناء شعبنا وفصائله إلي رص الصفوف والالتفاف حول المقاومة التي تتصدى ليل نهار لهجمات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدنها وقراها بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا في جنين بعد أن استخدمت القذائف والصواريخ لتدك بيوت الآمنين وتخلف مزيدا من الشهداء والجرحى في ظل صمت عربي وتخاذل دولي.وأضافت التحرير الفلسطينية أن الاحتلال وآلته الحربية لا تفرق بين أبناء الشعب الفلسطيني بعد أن استهدفت العديد من أبناء الأجهزة الأمنية الذين يذودون عن مدنهم وعن قراهم وعن مقدساتهم بعد أن سمحت قوات الاحتلال للمتطرفين والمستوطنين تدنيس المسجد الأقصى وإقامة شعائرهم الدينية وصلواتهم التلموديه والنفق بالبوق مما استفز المشاعر الدينية لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ليتجسد ذلك التصدي في جنين ونابلس والقدس.ودانت التحرير الفلسطينية في بيانها الاقتحامات المتواصلة لقوات الجيش الإسرائيلي والتهديدات المتواصلة للسلطة الفلسطينية باقتحام المدن لإضعافها وقرار قيادة الجيش باستخدام الطائرات المسيرة لملاحقة أبناء شعبنا و استخدام الطائرات لاغتيالهم مما ينذر بمزيد من الدماء والخراب وجر المنطقة إلي حرب ضروس تستفرد بها القوات الاحتلالية بأبناء شعبنا الذى يدافع عن حقوقه المشروعة في التحرر والانعتاق وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.وطالبت التحرير الفلسطينية مؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية ودول الاتحاد الأوربي وأحرار العالم برفع الغطاء عن الاحتلال الإسرائيلي ومواجهته والخروج من مربع الإدانة والاستنكار إلى مربع تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكم الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم المرتكبة بحق أبناء شعبنا.