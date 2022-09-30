شؤون فلسطينية

جبهة التحرير الفلسطينية تدعو لرص الصفوف في مواجهة الاحتلال

جبهة التحرير الفلسطينية تدعو لرص الصفوف في مواجهة الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت جبهة التحرير الفلسطينية أبناء شعبنا وفصائله إلي رص الصفوف والالتفاف حول المقاومة التي تتصدى ليل نهار لهجمات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدنها وقراها بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا في جنين بعد أن استخدمت القذائف والصواريخ لتدك بيوت الآمنين وتخلف مزيدا من الشهداء والجرحى في ظل صمت عربي وتخاذل دولي.

وأضافت التحرير الفلسطينية أن الاحتلال وآلته الحربية لا تفرق بين أبناء الشعب الفلسطيني بعد أن استهدفت العديد من أبناء الأجهزة الأمنية الذين يذودون عن مدنهم وعن قراهم وعن مقدساتهم بعد أن سمحت قوات الاحتلال للمتطرفين والمستوطنين تدنيس المسجد الأقصى وإقامة شعائرهم الدينية وصلواتهم التلموديه والنفق بالبوق مما استفز المشاعر الدينية لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ليتجسد ذلك التصدي في جنين ونابلس والقدس.

ودانت التحرير الفلسطينية في بيانها الاقتحامات المتواصلة لقوات الجيش الإسرائيلي والتهديدات المتواصلة للسلطة الفلسطينية باقتحام المدن لإضعافها وقرار قيادة الجيش باستخدام الطائرات المسيرة لملاحقة أبناء شعبنا و استخدام الطائرات لاغتيالهم مما ينذر بمزيد من الدماء والخراب وجر المنطقة إلي حرب ضروس تستفرد بها القوات الاحتلالية بأبناء شعبنا الذى يدافع عن حقوقه المشروعة في التحرر والانعتاق وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

 وطالبت التحرير الفلسطينية مؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية ودول الاتحاد الأوربي وأحرار العالم برفع الغطاء عن الاحتلال الإسرائيلي ومواجهته والخروج من مربع الإدانة والاستنكار إلى مربع تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكم الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم المرتكبة بحق أبناء شعبنا.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الخليل وبيت أمر

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الخليل وبيت أمر

سفارة فلسطين لدى البحرين تحيي ذكرى يوم العلم الفلسطيني

سفارة فلسطين لدى البحرين تحيي ذكرى يوم العلم الفلسطيني

استعدادات لتشييع جثماني الشهيدين الشحام وسليمان

استعدادات لتشييع جثماني الشهيدين الشحام وسليمان

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد شحام في القدس

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد شحام في القدس

طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

مقتل شاب وإصابة آخر برصاص الشرطة الإسرائيلية في الناصرة

مقتل شاب وإصابة آخر برصاص الشرطة الإسرائيلية في الناصرة

الحمد لله يلتقي وفداً من الحكومة اليابانية في طوكيو

الحمد لله يلتقي وفداً من الحكومة اليابانية في طوكيو

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين لدى البحرين تحيي ذكرى يوم العلم الفلسطيني

سفارة فلسطين لدى البحرين تحيي ذكرى يوم العلم الفلسطيني

مقتل شاب وإصابة آخر برصاص الشرطة الإسرائيلية في الناصرة

مقتل شاب وإصابة آخر برصاص الشرطة الإسرائيلية في الناصرة

الحمد لله يلتقي وفداً من الحكومة اليابانية في طوكيو

الحمد لله يلتقي وفداً من الحكومة اليابانية في طوكيو

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين

الاحتلال يفرج عن ثلاثة صيادين

الاحتلال يفرج عن ثلاثة صيادين

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة الاحتلال بحق الطفل ريان

"الخارجية" تدين جريمة الاحتلال بحق الطفل ريان

العالول: شعبنا لن يكون مستسلما للواقع الذي يبنيه الاحتلال

العالول: شعبنا لن يكون مستسلما للواقع الذي يبنيه الاحتلال

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تستنكر الحملة التحريضية التي تقوم بها بعض الجهات بحق المنظمات النسوية

"المنظمات الأهلية" تستنكر الحملة التحريضية التي تقوم بها بعض الجهات بحق المنظمات النسوية

منوعات

عادل إمام يخرج عن صمته ويهاجم فكري صادق بسبب سعيد صالح

عادل إمام يخرج عن صمته ويهاجم فكري صادق بسبب سعيد صالح

شاهد: أحلام الشامسي تثير ضجة بتعليقها على آخر إطلالة لها

شاهد: أحلام الشامسي تثير ضجة بتعليقها على آخر إطلالة لها

هيا مرعشلي تحذف جميع صورها التي تجمعها مع زوجها.. هل انفصلا؟

هيا مرعشلي تحذف جميع صورها التي تجمعها مع زوجها.. هل انفصلا؟

شاهد: ياسمين عز تظهر بإطلالة صادمة ولافتة بسبب تداول صور قديمة لها

شاهد: ياسمين عز تظهر بإطلالة صادمة ولافتة بسبب تداول صور قديمة لها

شاهد: فنانة شهيرة تعلن اعتزالها عالم الفن بسبب &#34;الانحطاط&#34;

شاهد: فنانة شهيرة تعلن اعتزالها عالم الفن بسبب "الانحطاط"

شيرين تهاجم منتج مسلسلها الأخير &#34;بخاف ألحق هشام سليم قبل عرضه&#34;

شيرين تهاجم منتج مسلسلها الأخير "بخاف ألحق هشام سليم قبل عرضه"

شاهد: فنانة شهيرة تحدث ضجة بطريقة ردها على شاب طلب الزواج منها

شاهد: فنانة شهيرة تحدث ضجة بطريقة ردها على شاب طلب الزواج منها

شاهد: اعلامي مصري يهاجم الشيوخ بسبب هشام سليم

شاهد: اعلامي مصري يهاجم الشيوخ بسبب هشام سليم

بعد حداد على وفاة زوجته لم يدم طويلًا.. خالد زكي يعود للسينما بقوة

بعد حداد على وفاة زوجته لم يدم طويلًا.. خالد زكي يعود للسينما بقوة

شاهد: زوجة الراحل سعيد صالح تهدد فنان شهير وتلجأ للقضاء

شاهد: زوجة الراحل سعيد صالح تهدد فنان شهير وتلجأ للقضاء

عربي

في جلسته الأولى.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للدولة خلفاً لعون

في جلسته الأولى.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للدولة خلفاً لعون

اليمن: قبولنا الهدنة بهذه الطريقة يعدّ قبولاً باستمرار الحرب والحصار

اليمن: قبولنا الهدنة بهذه الطريقة يعدّ قبولاً باستمرار الحرب والحصار

العراق: ارتفاع حصيلة قتلى قصف إيران على إقليم كردستان إلى 13

العراق: ارتفاع حصيلة قتلى قصف إيران على إقليم كردستان إلى 13

مصر تدين الهجوم الإيراني على إقليم كردستان

مصر تدين الهجوم الإيراني على إقليم كردستان