سفارة فلسطين لدى البحرين تحيي ذكرى يوم العلم الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأحيت سفارة فلسطين لدى مملكة البحرين، أمس الخميس، ذكرى يوم العلم الفلسطيني، بحضور رسمي ودبلوماسي وبرلماني وجماهيري.وعلى أنغام النشيد الوطني الفلسطيني، رفع سفير فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، علم فلسطين على السارية، في باحة السفارة بالعاصمة البحرينية المنامة.وأكد السفير عارف أن العلم الفلسطيني ليس مجرد ألوان، بل هو قضية وقصة تضحيات ونضال طويل، وهو رمز لكلِ شهيد، ولكلِ أسير، وكلُ لونٍ من ألوانهِ الأربعة تتحدثُ عن رمزيةٍ خاصة.وأضاف أن لهذا اليوم رمزيةٌ سياسيةٌ عظيمة حيثُ رفعَ الرئيس محمود عباس في مثل هذا اليوم من عام 2015 لأولِ مرةٍ علمَ فلسطين في مقرِ هيئةِ الأمم المتحدة في نيويورك إلى جانب أعلام الدول الأعضاء، وذلك بعد كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.وذكر أن الرئيس محمود عباس ألقى قبل أيامٍ خطابا تاريخيا شجاعا أمام الجمعية العامة للأممِ المتحدة، فضح فيه دولة الاحتلال وأكاذيبها، وطالبَ المجتمعَ الدولي بتوفيرِ الحمايةِ للشعبِ الفلسطيني الأعزل.وتطرق السفير عارف إلى ما يجري في القدسِ المحتلة، من تطهيرٍ عرقيٍ، اذ تُسابِق دولة الاحتلال الزمن لتهويدِ المدينة وطردِ سكانها وهدمِ بيوتها واقتلاعِ أشجارها، إضافةً إلى ما يجري في جنين ونابلس وكافة المدن والقرى والمخيمات من قتلٍ واعداماتٍ للمواطنين الفلسطينيين العُزَل، وهدم البيوت وتشريدِ سكانها، ومعاناة الأسرى والإجراءات القمعية بحقهم والإهمال الطبي المقصود.وأضاف أن "دولة الاحتلال تفرض حصاراً بريا وبحريا خانقاً على قطاعِ غزة، إضافة إلى عدوانها العسكري المتكرر، ونقولُ كما كان يقولُ الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ويؤكدها الرئيس محمود عباس أن دولةَ فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس آتية لا محالة، وسيرفع شبلٌ من أشبالنا، وزهرةٌ من زهراتنا علمَ فلسطين فوق أسوارِ القدس ومآذنِ القدس وكنائسِ القدس".وأكد أن شعبنا وقيادتنا طلاب سلام، ونسعى للسلام، ولكن ليس أي سلام بل السلام العادل والشامل الذي يضمن حقنا بإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، حسب قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.