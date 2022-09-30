استعدادات لتشييع جثماني الشهيدين الشحام وسليمان

رام الله - دنيا الوطنتستعد الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية اليوم الجمعة لتشييع جثماني الشهيدين الشاب محمد الشحام من مخيم قلنديا، والطفل ريان سليمان من بيت لحم.وسلمت سلطات الاحتلال الليلة، جثمان الشهيد محمد إبراهيم شحام (21 عاما) عند حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة.وحمل مئات المواطنين جثمان الشهيد وسط هتافات داعية لتصعيد المقاومة ومطالبة بالتصدي لجرائم الاحتلال.وسينطلق موكب التشييع بعد صلاة الجمعة من مسجد مخيم قلنديا ليوارى الثرى في مقبرة المخيم.وكان الشهيد شحام قد ارتقى في 15 آب/ أغسطس الماضي، بعد أن أعدمه جنود الاحتلال بإطلاق النار عليه من مسافة الصفر داخل منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.وفي بيت لحم سيتم تشيع جثمان الشهيد الطفل ريان ياسر سليمان بعد صلاة اليوم الجمعة في حي خربة الدير.وكان الطفل ريان ياسر علي صبح ٧ سنوات، استشهد نتيجة مطاردة الاحتلال له ومحاصرته، حيث توقف قلبه الخفقان.