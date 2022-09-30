دولي

في حفل كبير اليوم.. الرئيس الروسي سيعلن ضم أراضٍ أوكرانية

في حفل كبير اليوم.. الرئيس الروسي سيعلن ضم أراضٍ أوكرانية
بوتين
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمراسم رسمية لضم 15% من الأراضي الأوكرانية، في حين يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على قرار يدين الاستفتاءات في أوكرانيا ويلتزم بسلامة حدودها المعترف بها دوليا.

وسبق أن وقع بوتين مرسوما يمهد الطريق لضم مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا الأوكرانيتين رسميا إلى روسيا، وذلك بعد استفتاءات أجرتها الإدارات الموالية لموسكو في هاتين المقاطعتين، بالإضافة إلى دونيتسك ولوغانسك.

وحسب المرسوم الذي أعلن عنه الكرملين في وقت متأخر أمس الخميس، فقد اعترف بوتين بخيرسون وزاباروجيا الواقعتين جنوبي أوكرانيا إقليمين مستقلين.

وتعد هذه خطوة إجرائية ضرورية لتمكين بوتين من توقيع اتفاقيات ضم المقاطعات الأوكرانية الأربع -التي تشكل نحو 15% من أراضي أوكرانيا- إلى الاتحاد الروسي في مراسم من المقرر أن تقام في القصر الرئاسي اليوم الجمعة، وفقا لما أعلنه الكرملين في وقت سابق.

 

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