عشرات القتلى الجرحى في تفجير استهدف مركزا تعليميا في أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنأفاد مسؤول حكومي أفغاني بمقتل وإصابة العشرات اليوم الجمعة في تفجير أعقبه إطلاق نار استهدف مركزا تعليميا غربي العاصمة كابل.وأكد المصدر الحكومي مقتل 32 شخصاً إضافة إلى 40 جريحا جراء الانفجار داخل مركز "كاج" التعليمي في حي دشت البرشي الذي يسكنه الشيعة.ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان قبل أكثر من عام، شهدت البلاد سلسلة من التفجيرات استهدفت مساجد بعضها للشيعة، وقتل فيها المئات، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية العديد من تلك التفجيرات.