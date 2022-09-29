شؤون فلسطينية

مقتل شاب وإصابة آخر برصاص الشرطة الإسرائيلية في الناصرة

مقتل شاب وإصابة آخر برصاص الشرطة الإسرائيلية في الناصرة
من مكان الحدث
رام الله - دنيا الوطن
قتل شاب وأصيب آخر برصاص الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، في مدينة الناصرة داخل أراضي الـ48.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن "عناصرها لاحقوا مركبة تقل أربعة أشخاص بعد أن أثارت الشكوك، الأمر الذي تطور لتبادل إطلاق نار قُتل خلاله أحد الأشخاص، وأصيب آخر بجروح خطيرة، واعتقل الشخصان الآخران".

وأفادت مصادر طبية بأن شابا في العشرينات من عمره أصيب بجراح حرجة تم الإعلان عن مفارقته الحياة لاحقا متأثرا بإصابته، في حين أصيب آخر يبلغ من العمر 25 عاما، بجراح وصفت بـ"الخطيرة" نقل على إثرها للمستشفى.

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