شؤون فلسطينية

الحمد لله يلتقي وفداً من الحكومة اليابانية في طوكيو

الحمد لله يلتقي وفداً من الحكومة اليابانية في طوكيو
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء السابق د. رامي الحمد الله اليوم الخميس، بوزير الرقمنة في الحكومة اليابانية تارو كونو، وبنائب وزير الخارجية الياباني ياميدا كبنجي، ونائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"يامانكا شينشي، في العاصمة اليابانية طوكيو.

ونقل لهم الحمد الله تقدير الرئيس محمود عباس لدور اليابان ومساهماتها الحيوية في دعم الشعب الفلسطيني في العديد من الأصعدة التنموية، كما وشكر اليابان على دعمها لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

يذكر أن الحمد الله شارك في جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو ابي خلال الأسبوع الجاري ممثلاً الرئيس، وأشاد بالدور الكبير الذي لعبه اليابان في تطوير العلاقات الفلسطينية اليابانية وإنجازاته على صعيد اليابان والعالم.

والتقى الحمد الله خلال هذه الزيارة رئيس الوزراء الياباني كاشيدا فوميئو ونقل له تحيات الرئيس محمود عباس، على دعمهم لفلسطين في عدة مجالات تنموية مهمة، وكذلك دعم اليابان لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

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