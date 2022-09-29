تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين

رام الله - دنيا الوطنترأس الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، اجتماعا ضم قادة الأجهزة الأمنية، والمحافظين.واطلع الرئيس عباس من الحضور، على أوضاع المحافظات الفلسطينية، وما يقوم به قادة الأجهزة الأمنية، والمحافظون، لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.وأكد ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة.كما وأطلع الرئيس الحضور على آخر المستجدات والجهود المبذولة على صعيد الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية ، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، ووزير الداخلية زياد هب الريح، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ، ومساعد القائد العام، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق الحاج إسماعيل جبر.