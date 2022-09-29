غانتس يقرر تجديد تصاريح العمل لسكان "كفر دان" بجنين

رام الله - دنيا الوطنقرر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الخميس، تجديد تصاريح العمل في الداخل الفلسطيني لسكان قرية كفردان بمدينة جنين.وقالت (القناة السابعة)، إن "قرار غانتس جاء بعد تقييم أمني أجراه، حيث قرر السماح للعمال بالدخول مجددا إلى الخط الأخضر بعد تجميد هذه الخطوة قبل نحو أسبوعين".وأضافت أن "أفراد وأقارب عائلات منفذي عملية الجلمة "الشهيدين عبد الرحمن وأحمد عابد"، سيتواصل تجميد تصاريحهم، أسوة بـ 2500 من أقارب منفذي العمليات الذين نفذوا هجمات في الآونة الأخيرة".