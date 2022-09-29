دولي

منع قائمة عربية من الترشح لانتخابات (كنيست) المقبلة

منع قائمة عربية من الترشح لانتخابات (كنيست) المقبلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، منع حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" من خوض الانتخابات، بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب ترشح الحزب لانتخابات الكنيست الـ 25، بدعوى "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".

وقالت (القناة 12) إن حزب يطلق على نفسه اسم "معا نحو نظام اجتماعي جديد"، طلب شطب الحزب من قائمة الترشح لانتخابات الكنيست الـ 25 على أساس قانون يقوم بموجبه على منع أي قائمة من خوض الانتخابات إذا كانت ترفض طبيعة إسرائيل "كدولة" يهودية وديمقراطية، أو تحرض على العنصرية، وفق قولها.

وأضافت القناة أن لجنة الانتخابات رفضت شطب القائمة الموحدة بأغلبية 14 صوتا وبدون تأييد للشطب، بعدما عارضت شطب الأحزاب التي يتشكل منها الائتلاف وكذلك أحزاب اليمين في المعارضة التي يقودها بنيامين نتنياهو.

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