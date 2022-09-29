العمل بغزة توضح لـ"دنيا الوطن" حقيقة ترشيح أسماء جديدة لتصاريح العمال

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامعقبت المتحدث باسم وزارة العمل بغزة منال الحتة، مساء يوم الخميس، على نبأ ترشيح 5000 اسم لتصاريح العمل بالداخل، بالإضافة لترشيح 151 اسم جديد حاصل على رخصة مشغل.وقالت الحتة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه "لم يتم تبليغهم بهذا الأمر، ولا يوجد شيء رسمي فيما يخص ترشيح أسماء جديدة للعمل في الداخل".وشددت أنه حال ترشيح أسماء جديدة للعمل في الداخل سيقومون بالإعلان عن ذلك، مؤكدة أنه حتى اللحظة رابط التسجيل لتصاريح العمل مغلق ولا قرار بإعادة فتحه.