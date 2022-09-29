لبيد ورئيس الشاباك يناقشان مستجدات الأوضاع بالضفة

رام الله - دنيا الوطنعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد مساء اليوم الخميس، لقاء عمل مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في تل ابيب.وبحسب مكتب لبيد، فقد تلقى رئيس وزراء الاحتلال خلال اللقاء مراجعة استخباراتية وعملياتية لما يجري في الضفة الغربية ونشاطات القوات الأمنية في الميدان".وأكد لبيد، أن "السياسة هي العمل في جميع الأوقات والقطاعات لإحباط "الإرهاب"، مع التركيز على الضفة الغربية، لأن هذا شرطًا ضروريًا للحفاظ على روتين الحياة وتعزيز الأمن للسكان".وشدد على أن "الاستعدادات المتزايدة واليقظة التامة يجب أن تستمر في جميع المجالات".