شؤون فلسطينية

"الخارجية" تدين جريمة الاحتلال بحق الطفل ريان

"الخارجية" تدين جريمة الاحتلال بحق الطفل ريان
الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفل الشهيد ريان ياسر سليمان (7 أعوام)، اليوم الخميس، جراء سقوطه من علو، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

واعتبرت الوزارة أن "هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفل ريان، جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، وهي تعبير عن مستوى الانحطاط الأخلاقي لدى جيش الاحتلال".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة.

وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والمحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

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